UNICEF: La intensificación del conflicto, la desnutrición y las enfermedades en la Franja de Gaza provocan un ciclo mortal que amenaza a más de 1,1 millones de niños y niñas

Shaima, de 8 años, espera su turno entre la multitud para recibir comida de un hospicio caritativo que distribuye alimentos gratuitos en la ciudad de Rafah, en el sur de la Franja de Gaza. “He estado esperando aquí durante dos horas, pero no he conseguido nada de comida. Mi madre y mi hermana pequeña me están esperando. No han comido desde ayer”. Franja de Gaza, diciembre de 2023